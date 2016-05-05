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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 14:26 BJT

澳洲股市：收平盘，澳洲国民银行上涨但矿业股疲弱

路透悉尼5月5日 - 澳洲股市周四收盘持平，矿业股疲弱，但澳洲国民银行 业绩不俗，两者影响力展开拉锯。

指标S&P/ASX 200指数 微升7.96点或0.15%，收报5,279.10点，周三下跌1.5%后走势趋稳。(完)

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