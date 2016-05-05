澳洲股市：收平盘，澳洲国民银行上涨但矿业股疲弱

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元

英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。