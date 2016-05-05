欧元债市：意大利较德国可比债券收益率之差扩大至九周最阔水平

中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
与此同时，希腊及国际金主就金融援助的谈判僵持不下，下个月西班牙大选以及英国退欧公投等事件，均促使投资者削减对高风险资产的曝险。
意大利10年期公债收益率 与德国10年期公债收益率 之差扩大至131个基点，创九周最阔水准。
“本周剩余时间将有一小部分供应需要消化，而且市场人气疲弱...所以我们对于二线债市方向持谨慎态度，预计会有更多波动，”瑞穗银行策略师Antoine Bouvet称。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/杜明霞)
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-