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债券 | 2016年 5月 5日 星期四 15:08 BJT

欧元债市：意大利较德国可比债券收益率之差扩大至九周最阔水平

与此同时，希腊及国际金主就金融援助的谈判僵持不下，下个月西班牙大选以及英国退欧公投等事件，均促使投资者削减对高风险资产的曝险。

意大利10年期公债收益率 与德国10年期公债收益率 之差扩大至131个基点，创九周最阔水准。

“本周剩余时间将有一小部分供应需要消化，而且市场人气疲弱...所以我们对于二线债市方向持谨慎态度，预计会有更多波动，”瑞穗银行策略师Antoine Bouvet称。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/杜明霞)

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