更新版 1-台湾货币市场：资金续呈宽松，拆款、短票及RP利率全面持稳

* 市场资金充裕，拆款利率大致持稳

* 大型银行续供资金，短票利率持平

* 整体资金偏多，RP利率无变化 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北5月5日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳。资金调度人士指出，今天市场资金依旧相当宽松，拆款市场亦以到期续做为主，利率维持在原水准。

他们指出，因两大银行持续提供资金，市场资金相当充沛，新增拆款需求不大，各银行资调人员恢复到四处打电话推销资金的情况。

〞今天都是到期续做啊，能这样就偷笑了。〞一大型商银资调人员并称，今天有打电话询问各银行要不要多拆一点，但仅少数银行有新的零星需求，大都是到期续做。

一大型银行资调人员亦称，今天有提供资金供拆借，但新增需求量不大，〞还有人打来问我有没有要拿钱，我也没需求。〞

他们表示，时值月初资金较宽松，惟五月是缴税热季，未来不确定因素较多，大家比较谨慎，不敢太积极负数操作。

本地时间18:24 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.377 32.356 台湾加权股价指数<.TWII 8,167.96 8,185.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230%

--一周拆款利率区间 0.200-0.305% 0.200-0.300%

--两周拆款利率区间 0.220-0.300% 0.220-0.310%

**短票利率持平**

短票方面，票券商交易员指出，今天两大银行均持续提供资金，让整体市场资金明显偏多，利率则维持在昨天水准。

〞今天资金满松的，30天期利率维持在0.30%，但我有一点点想试着往下开。〞一位大型票券公司交易员说。

另一位大型票券商交易员则称，目前资金虽宽松，惟月底潜在缴税等不确定因素，资金落点将避开在月底，做好资金落点控管。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数在0.28%；上日亦在0.30%，少数成交在0.28%及0.29%。

台湾央行周四共发行2,843.5亿台币定存单，与今日存单到期金额2,932.5亿相较，定存单发行余额减89亿台币。周五央行存单到期金额为1,239亿。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.298%，利率区间在0.28-0.31%；前日则在0.302%，区间在0.28-0.38%；成交量为66.16亿台币，前日是59.95亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为449亿台币，累积超额准备736亿台币、加计前期1%的超额准备为1,910亿台币。

今日Morgan Stanley发行30年期美元计价债券，金额为3亿美元。

**RP市场平静无波利率持稳**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天市场资金相当充裕，仅投信等法人小进小出，利率大致维持在上日水准。

〞今天感觉平静无波，以到期续做居多，利率也差不多在原来水准。〞一位大型票券商交易员说。

一大型证券商交易员亦称，今天银行体系资金普遍偏多，〞两大龙头都有出来供给资金，还满轻松的，利率照旧。〞

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，上日亦在此水准；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.37-0.39%。