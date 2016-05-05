修正 - 国际油市：油价跳涨，加拿大野火以及利比亚冲突予以提振

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路透新加坡5月5日 - 油价周四跳涨，因加拿大野火中断了油砂生产，而利比亚冲突升级也威胁到该国的石油产量。

0654GMT，布兰特原油期货 报每桶45.36美元，较上日收盘价涨0.74美元或1.7%。此前该合约连跌三日。

美国原油期货 涨0.95美元或2.2%，报每桶44.73美元。

交易商表示，美国原油价格上涨主要受到加拿大野火肆虐，导致阿尔伯塔省石油生产中断的带动。

加拿大当局周三表示，野火肆虐已导致西部石油城市麦克默里堡(Fort McMurray) 88,000名居民全部疏散，1,600栋建筑物烧毁，并可能导致整个城市大部分被摧毁。

民众被告知往阿尔伯塔省北方油田避难，再加上部分输油管预防性关闭，数个产油地点的产出已经中断，目前产出下滑数量尚不明朗。

中海油尼克森(CNOOC Nexen)表示，位于Long Lake的厂区因为面临野火威胁而关闭，该厂日产7.2万桶的沥青。

布兰特原油则因利比亚战事升级而上涨。(完)

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