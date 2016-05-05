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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 15:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在107.98费波纳奇回档位前仍有卖盘

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* 周二蜡烛线长尾凸显美元/日圆回升面临风险

* 建议在107.90做空

* 107.98是4-5月111.98-105.55一波跌势的38.2%回档位

* 4月28日形成的长黑蜡烛线继续施压

* 图表链接 tmsnrt.rs/1q1vt5N

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 李爽)

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