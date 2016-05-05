台湾债市：10年指标债殖利率收跌，美债及台股提供多头柴火

* 10年105/4期殖利率收跌，美债及台股支撑多头 * 股市下挫令台湾央行6月降息机率提升 * 105/4大区间暂看0.820-0.880% 路透台北5月5日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四收跌。交易员表示， 台股 连六日下挫吸引避险需求，加上美债殖利率走低，亦为台债多头加薪添柴；此 外，市场对台湾央行6月降息的期待正在升高中。 交易员表示，台股走势不妙，岌岌可危，这料加强台湾央行降息的机率。虽然目前各方 对降息前后，台湾央行调降隔拆利率水位的幅度感到怀疑，但若有调低，即略出乎市场意料 之外，可能引发一小波的追价买盘。不过短期之内发生的机率并不高。 〞不会有什么大行情，继续打混摸鱼，〞一位大型证券商交易员说。 大多数交易员认为，美债殖利率似有下行机会，这也可能带动台债小波多头行情，目前 台湾10年债的区间低位略下移，大区间料在0.82-0.88%。 也有交易员认为，目前台债的行情仍是有利多方，有利养券，因为若债市殖利率变化不 大，持券者久了也会有利息进帐，持有的部位如果够，也不失是一个稳定获利的方法。 台湾央行3月时连续第三次降息半码，目前重贴现率在1.5%。若是台湾央行6月再降息半 码，重贴现率会降至1.375%，步步逼近台湾重贴现率的历史低位--1.25%。台湾指标利率一 览表请见 台股周四连续第六日收跌，续探逾两个半月新低。近期台股承受外资调节卖压，带动大 盘指数频频探底，即使盘中略见技术性反弹契机但仍不敌卖压，终场再度翻黑；至于外资及 陆资周四在台股卖超107.35亿台币，连五个交易日卖超共计496亿台币。 美国公债收益率周三下跌，因美国今日公布的一波经济数据未能为判断美国经济体质状 况，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将多快进行下一次升息提供清晰线索。 交易员预估，明日105/4殖利率区间暂看在0.83-0.86%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 -0.82 0.8358% 0.8307-0.8394% 106.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8358% 5 105/5 0.5405% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)