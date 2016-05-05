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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 15:37 BJT

台湾债市：10年指标债殖利率收跌，美债及台股提供多头柴火

* 10年105/4期殖利率收跌，美债及台股支撑多头
    * 股市下挫令台湾央行6月降息机率提升
    * 105/4大区间暂看0.820-0.880%

    路透台北5月5日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四收跌。交易员表示，
台股 连六日下挫吸引避险需求，加上美债殖利率走低，亦为台债多头加薪添柴；此
外，市场对台湾央行6月降息的期待正在升高中。
        
    交易员表示，台股走势不妙，岌岌可危，这料加强台湾央行降息的机率。虽然目前各方
对降息前后，台湾央行调降隔拆利率水位的幅度感到怀疑，但若有调低，即略出乎市场意料
之外，可能引发一小波的追价买盘。不过短期之内发生的机率并不高。
    
    〞不会有什么大行情，继续打混摸鱼，〞一位大型证券商交易员说。
    
    大多数交易员认为，美债殖利率似有下行机会，这也可能带动台债小波多头行情，目前
台湾10年债的区间低位略下移，大区间料在0.82-0.88%。
    
    也有交易员认为，目前台债的行情仍是有利多方，有利养券，因为若债市殖利率变化不
大，持券者久了也会有利息进帐，持有的部位如果够，也不失是一个稳定获利的方法。

    台湾央行3月时连续第三次降息半码，目前重贴现率在1.5%。若是台湾央行6月再降息半
码，重贴现率会降至1.375%，步步逼近台湾重贴现率的历史低位--1.25%。台湾指标利率一
览表请见 
         
    台股周四连续第六日收跌，续探逾两个半月新低。近期台股承受外资调节卖压，带动大
盘指数频频探底，即使盘中略见技术性反弹契机但仍不敌卖压，终场再度翻黑；至于外资及
陆资周四在台股卖超107.35亿台币，连五个交易日卖超共计496亿台币。 
     
    美国公债收益率周三下跌，因美国今日公布的一波经济数据未能为判断美国经济体质状
况，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将多快进行下一次升息提供清晰线索。
 
      
    交易员预估，明日105/4殖利率区间暂看在0.83-0.86%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
  10   105/4                      -0.82     0.8358%  0.8307-0.8394%     106.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.8358%
   5     105/5                       0.5405%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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