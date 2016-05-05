金属期市：伦铜触及两周低点，美元上涨激发获利了结

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称，中国企业债务违约率仍在上升，令人担心流动性紧缩的可能性，至少信贷推动的大宗商品价格暴涨之势今年可能将消退。
“就铜来说，我认为接下来将测试4,630美元，尽管我们认为今年的低点可能处于那个点位。”
0707GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9，报每吨4,822美元；前一交易日跌1.1%，当时收于200日移动均线下方，暗示后市料出现更多技术性抛盘。上月期铜累计涨4.1%。
上海期铜 下挫1.4%，报每吨36,840元人民币(5,667美元)。
伦敦期镍 和上海期镍 均下跌约2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 张明钧/高琦)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元