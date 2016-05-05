金属期市：伦铜触及两周低点，美元上涨激发获利了结

瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称，中国企业债务违约率仍在上升，令人担心流动性紧缩的可能性，至少信贷推动的大宗商品价格暴涨之势今年可能将消退。

“就铜来说，我认为接下来将测试4,630美元，尽管我们认为今年的低点可能处于那个点位。”

0707GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9，报每吨4,822美元；前一交易日跌1.1%，当时收于200日移动均线下方，暗示后市料出现更多技术性抛盘。上月期铜累计涨4.1%。

上海期铜 下挫1.4%，报每吨36,840元人民币(5,667美元)。

伦敦期镍 和上海期镍 均下跌约2%。(完)

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