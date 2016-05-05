香港房地产：新鸿基地产逾3.5亿港元中标葵涌商贸用地，高过市场预期

路透香港5月5日 - 香港地政总署周四宣布，一幅位于新界葵涌的商贸用地，由主要发展商--新鸿基地产 以3.501亿港元的出价中标，高过市场预期。

该幅土地位于葵涌道与葵安道交界，可建楼面面积约5.8万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价6,038港元。此前三家测量师行美联、中原及理想城市对该土地估值介乎2.3-2.6亿港元。

该土地上周五（4月29日）截标，市场反应理想，共接到14份标书，最后由新地击败信和置业 、百利保 等对手，以最高的出价竞得。（完）