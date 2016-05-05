香港房地产：新鸿基地产逾3.5亿港元中标葵涌商贸用地，高过市场预期

全球投资：阿布扎比择机进一步投资中国，看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透香港5月5日 - 香港地政总署周四宣布，一幅位于新界葵涌的商贸用地，由主要发展商--新鸿基地产 以3.501亿港元的出价中标，高过市场预期。
该幅土地位于葵涌道与葵安道交界，可建楼面面积约5.8万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价6,038港元。此前三家测量师行美联、中原及理想城市对该土地估值介乎2.3-2.6亿港元。
该土地上周五（4月29日）截标，市场反应理想，共接到14份标书，最后由新地击败信和置业 、百利保 等对手，以最高的出价竞得。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元
0135GMT * 美元/韩元现报1,166.5，开盘报1,162.5，美元全面回升 * 美元/人民币中间价降幅小于预期，有利于美元 * 美元/韩元可能在接近1,170心理阻力时遇阻 * 一目均衡云区上端和波林格区间在1,169附近会合 * 普遍认为，特朗普就职前美元多头减持可能基本结束 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价