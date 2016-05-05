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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月5日

5月5日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间1            
 6:08时，1港元=0.83811人民币          )                                  
                                                                             
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权
 平均溢价为37.57%，高于上交易日收盘的36.47%。
                                                                             
  公司名      A股代码      H股代码    A股价  H股价    A/H股                  
                                      格(元  格(港    比价               
                                        )     元)                        
 工商银行                              4.28    4.05    1.26                  
 建设银行                              4.74    4.86    1.16                  
 中国银行                              3.37    3.08    1.31                  
 农业银行                              3.13    2.74    1.36                  
 招商银行                             17.62   16.68    1.26                  
 中信银行                              5.97    4.72    1.51                  
 交通银行                              5.42    4.79    1.35                  
 民生银行                              9.36    7.16    1.56                  
 中国人寿                             21.97   17.48    1.50                  
 中国平安                             31.95   36.00    1.06                  
 中国太保                             27.22   26.40    1.23                  
 中信证券                             16.73   16.74    1.19                  
 新华人寿                             39.78   25.00    1.90                  
 海通证券                             15.02   12.62    1.42                  
 华能国际                              7.57    5.55    1.63                  
 大唐发电                              4.21    2.16    2.33                  
 华电国际                              5.37    3.96    1.62                  
 中煤能源                              5.23    3.48    1.79                  
 中国神华                             14.49   12.60    1.37                  
 中国石油                              7.46    5.57    1.60                  
 兖州煤业                             10.57    4.38    2.88                  
 中国石化                              4.80    5.25    1.09                  
 上海石化                              6.89    3.81    2.16                  
 中海油服                             13.09    6.34    2.46                  
 仪征化纤                              4.61    1.63    3.37                  
 中国铝业                              4.27    2.53    2.01                  
 江西铜业                             14.07    9.05    1.86                  
 洛阳钼业                              3.37    1.36    2.96                  
 紫金矿业                              3.25    2.51    1.54                  
 马钢股份                              2.78    1.70    1.95                  
 鞍钢股份                              4.21    3.50    1.44                  
 重庆钢铁                              2.76    1.23    2.68                  
 海螺水泥                             15.83   19.50    0.97                  
 洛阳玻璃                             29.58    5.06    6.98                  
 京城机电                              9.51    3.21    3.53                  
 中联重科                              4.35    2.58    2.01                  
 金隅股份                              8.87    5.35    1.98                  
 中国国航                              7.47    5.74    1.55                  
 东方航空                              6.97    4.49    1.85                  
 南方航空                              7.07    5.08    1.66                  
 中国远洋                              5.83    3.00    2.32                  
 中海集运                              4.51    1.78    3.02                  
 中集集团                             14.73   11.46    1.53                  
 中海发展                              6.64    5.47    1.45                  
 宁沪高速                              8.40   10.60    0.95                  
 深高速                                8.41    6.83    1.47                  
 成渝高速                              4.46    2.66    2.00                  
 皖通高速                             13.82    6.16    2.68                  
 广深铁路                              4.28    3.90    1.31                  
 中国南车                              9.60    7.46    1.54                  
 中国交建                             11.62    9.43    1.47                  
 中国铁建                             10.52    9.82    1.28                  
 中国中铁                              7.62    6.18    1.47                  
 长城汽车                              8.94    5.85    1.82                  
 比亚迪                               63.47   44.30    1.71                  
 广汽集团                             23.25    9.00    3.08                  
 青岛啤酒                             29.70   29.55    1.20                  
 白云山                               23.16   17.06    1.62                  
 新华制药                             12.01    4.68    3.06                  
 海信科龙                              7.92    3.72    2.54                  
 南京熊猫                             15.85    5.72    3.31                  
 晨鸣纸业                              8.78    6.10    1.72                  
 上海医药                             18.51   16.64    1.33                  
 中兴通讯                             14.59   11.92    1.46                  
 东方电气                             10.51    5.93    2.11                  
 潍柴动力                              8.24    9.42    1.04                  
 东北电气                              7.44    2.98    2.98                  
 广船国际                             26.50   12.36    2.56                  
 昆明机床                              8.65    2.95    3.50                  
 一拖股份                             10.80    4.23    3.05                  
 北辰实业                              4.30    2.44    2.10                  
 创业环保                              8.27    4.14    2.38                  
 中国中冶                              4.06    2.34    2.07                  
 金风科技                             16.41   12.76    1.53                  
 丽珠                                 46.03   39.10    1.40                  
 万科                                 24.43   19.22    1.52                  
 郑煤机                                6.31    3.23    2.33                  
 大连港                                6.15    3.53    2.08                  
 山东墨龙                              9.46    3.00    3.76                  
 浙江世宝                             25.28    8.36    3.61                  
 复星医药                             19.72   21.15    1.11                  
 光大银行                              3.69    3.49    1.26                  
 东江环保                             17.75   11.24    1.88                  
 上海电气                              8.30    3.18    3.11                  
 广发证券                             16.23   17.50    1.11                  
 华泰证券                             17.75   16.16    1.31                  
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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