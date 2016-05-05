《全球汇市》日圆走软但仍接近18个月高点，澳洲乐观数据助涨澳元

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1452 1.1485 -0.29 +5.45 1.0860 美元/日圆 107.23 107.00 +0.21 -10.86 120.30 欧元/日圆 122.81 122.90 -0.07 -5.87 130.47 美元/瑞郎 0.9604 0.9572 +0.33 -4.13 1.0018 英镑/美元 1.4485 1.4491 -0.04 -1.72 1.4738 美元/加元 1.2831 1.2867 -0.28 -7.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.5129 6.5163 -0.05 -0.84 6.5680 澳元/美元 0.7481 0.7456 +0.34 +2.83 0.7275 新西兰元/美元 0.6884 0.6878 +0.09 +0.86 0.6825 欧元/瑞郎 1.1003 1.0999 +0.04 +1.07 1.0886 欧元/英镑 0.7905 0.7919 -0.18 +7.30 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2652 9.2717 -0.07 +1.03 9.1705 美元/挪威克朗 8.1349 8.1474 -0.15 -7.97 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/艾茂林/刘秀红)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元