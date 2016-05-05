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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 16:20 BJT

《全球汇市》日圆走软但仍接近18个月高点，澳洲乐观数据助涨澳元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1452  1.1485  -0.29  +5.45  1.0860
    美元/日圆            107.23  107.00  +0.21 -10.86  120.30
    欧元/日圆         122.81  122.90  -0.07  -5.87  130.47
    美元/瑞郎            0.9604  0.9572  +0.33  -4.13  1.0018
    英镑/美元            1.4485  1.4491  -0.04  -1.72  1.4738
    美元/加元            1.2831  1.2867  -0.28  -7.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5129  6.5163  -0.05  -0.84  6.5680
    澳元/美元            0.7481  0.7456  +0.34  +2.83  0.7275
    新西兰元/美元        0.6884  0.6878  +0.09  +0.86  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1003  1.0999  +0.04  +1.07  1.0886
    欧元/英镑         0.7905  0.7919  -0.18  +7.30  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2652  9.2717  -0.07  +1.03  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1349  8.1474  -0.15  -7.97  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/杜明霞/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/艾茂林/刘秀红)

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