《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：着力扩大民间投资，培育和发展住房租赁市场--国务院

中国国务院召开常务会议决定，对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。

--中国数据：财新4月服务业及综合PMI双双回落，经济仍面临较大下行压力

财新4月中国服务业PMI环比小幅回落，就业指数虽然明显回升，但仅略超50临界值，表明用工增速依然轻微。这和跌至萎缩区域的制造业PMI一道，表明经济仍面临较大下行压力。

--中国经济：国内基建投资、去产能等多种因素促国内外钢价走升--商务部

中国商务部表示，近期国内外钢铁价格上升是全球经济复苏和铁矿石价格走高、国内基建投资启动以及削减产能等合力作用的结果。

--中国房地产：若经济增速续降，2017下半年房价或现全面下滑之势-社科院

中国社科院表示，2016年中国经济持续下滑将是大概率事件，这会对房地产市场形成向下压力；若经济增长继续下滑，房价有可能在2017年下半年再次出现全面下滑趋势。

--《焦点》香港重拳打击资本通过虚假贸易非法流出中国

香港针对海关、航运和金融部门展开多头行动，重拳打击所谓的虚假贸易。数以十亿美元计的资本经由这条渠道非法流出中国。

--香港数据：4月PMI续跌至45.3创八个月新低，新订单加速缩减--日经

2016年4月日经香港PMI为45.3，略低于3月的45.5，显示香港私营企业的经营环境进一步恶化，恶化速度乃2015年8月以来最大。

--《分析师观点》台湾4月通膨率稍高于预期，惟景气低迷料央行6月再降息

台湾主计总处公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.88%，为连续第八个月为正数。该数据高于市场预期，路透调查预期为年增1.50%。

--表格：台湾4月底外汇存底为4,331.84亿美元，月增0.37%--央行

台湾央行公布，4月末外汇存底为4,331.84亿美元，较上月增加0.37%或15.83亿美元。央行表示，增加的主要因素是：外汇存底投资运用收益，以及欧元等货币对美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--中国金融：资产减值损失暴增吞噬利润，广发银行去年净利同比下滑24.7%

中国股份制商业银行--广发银行最新公布的2015年年报称，受资产减值准备支出计提影响，去年实现归属母公司股东净利润90.64亿元，同比大幅下滑24.7%；不良率则升至1.43%。

【固定收益】

--《焦点》中国高收益债券5月迎来还款考验，经济放缓加大违约风险

一长串高收益债券发行人将在5月迎来还款考验。高收益债券市场规模达8万亿(兆)美元，继今年债券违约达到前所未有的数量之后，市场在消化风险上升因素。

--中国公开市场：今日进行1,300亿元七天逆回购，单日净投放200亿元

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放200亿元。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.3765%，20年3.9776%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年和20年期增发债，中标收益率分别为3.3765%和3.9776%，略高于此前3.36%和3.96%的预测均值，投标倍数分别为3.44倍和4.24倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.0424%，10年3.5920%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.0424%、3.2710%和3.5920%，对应投标倍数3.23倍、2.70倍和3.86倍。

--中国货币市场：资金宽松隔夜紧平衡，预期好转较长期限资金需求减弱

中国银行间市场资金面总体宽松，隔夜供需紧平衡，而七天期等较长期限资金供给较多。交易员表示，在央行PSL例行操作以及逆回购助力下，市场对未来资金面预期好转，今日虽面临例行缴准，但流动性未受影响。

--中国债市动态：情绪谨慎现券收益率略升，口行债招标人气尚可

中国银行间债市现券收益率略涨，随着此前营改增补丁利好消化完毕，消息面回归淡静，市场再度为谨慎情绪所笼罩；一级市场方面，三期进出口行债投标人气尚可，但长端定位稍高。交易员称，市场关注点移至后续经济数据，以期进一步印证基本面情况。

--中国信用债：内蒙古奈伦集团“11蒙奈伦”违约，将召开持有人会议

此前被多次下调评级并进行了风险警示的内蒙古奈伦集团股份有限公司发生本息实质性违约，公司在交易所公告，其2011年5月5日起息的“11蒙奈伦”无法按时足额筹集资金用于偿付利息及回售款项，构成实质违约。

--中国信用债：天威英利新能源称下周四到期的14亿中票偿付存不确定性

中国信用债风险事件仍不断涌现。保定天威英利新能源有限公司公告称，其发行的2011年度第一期中期票据11威利MTN1将于下周四（5月12日）到期，由于连续亏损，造成本期中票偿付存在不确定性，目前公司正在积极想办法解决资金。

【外汇】

--《独家新闻》CLS亚洲主管称，人民币加入汇市结算系统仍需数年

中国人民币与全球结算系统--持续联系结算及交付系统(CLS)的整合，需要数年时间才能完成，尽管日交易规模达5万亿(兆)美元的全球汇市需求迫切；不过该公司亚洲主管Rachael Hoey表示，正逐步与政策制定者沟通。

--路透调查：新兴亚币未来一年料小跌，人民币可能稳步贬值

根据路透对策略师的调查，亚洲主要货币的前景仍相当稳定，尽管日圆飙升且预估依赖于美国政策预期。中国人民币兑美元未来一年预计将小幅下跌，印度卢比和韩元也料小幅下滑，策略师的看法自年初以来没有太大变化。

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，区间思维浓后市料难续大贬

人民币兑美元即期早盘小幅走贬，但跌幅明显收窄，中间价续跌近200点至五周新低。交易员称，考虑稳定货币篮子指数稳定的需要，中间价继续调低，但客盘反而在市场价下调前期波动区间低点附近转为结汇，市场并认为人民币并不存在继续明显调整空间。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微幅收涨，全天窄幅震荡尾盘快速拉升翻红

中国股市沪综指微幅收涨。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，尾盘再度出现护盘快速拉升翻红，但盘中缺乏明显热点，场内人气涣散。受消息面刺激，今天航空运输板块走势抢眼，领涨大盘。

--中港个股：万科4月房地产销售面积同比增81%，销售额同比翻倍

中国最大房地产开发商--万科公布，4月份实现销售面积264.2万平方米，同比增长80.6%%；销售金额356.5亿元人民币，增长翻倍。

--中国黄金：一季度黄金消费同比减少3.91%至318.28吨--黄金协会

中国黄金协会称，一季度全国黄金消费量318.28吨，同比下降3.91%。

--美国个股：福特汽车4月在中国销量同比下滑11%，降幅创一年来最大

福特汽车4月在中国销量较上年同期下降11%，降幅为一年来最大，因中国经济放缓仍在拖累汽车销量。

--香港个股：莎莎国际预计去年度净利同比跌逾五成，黄金周同店销售微升