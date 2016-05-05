人民币衍生品：卖需增加美元掉期曲线延续下行，标准化远期初运行待观察

路透北京5月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四长端延续小幅回落趋势。交易员称，掉期市场依旧平稳，近期卖盘略有增加，加上利率平价走低，资金面偏宽松，掉期长端略下行；但500-600点有支撑，上行仍有卖盘需求，料短期将维持区间波动。

他们并表示，本周推出的标准化远期（C-Forward）交易刚开始运行，各家银行的系统也正在进行适应性开发，未来各家银行报价和参与的积极性应该会提高。另外，随着人民币即期维持区间波动，期权隐含波动率 也处于相对平衡。

“这周C-Forward推出来大家也在摸索，挺好的产品，这种竞价的产品比询价的产品价格的可信度更高一点，因为是确定成交的。”一股份行交易员称，“不过目前手工报价，难度会有点大，除非用系统的方式去跟随即期价格波动，否则报价很容易会偏离市场价。”

亦有中资行交易员表示，标准化远期对小银行平盘比较方便，不过目前成交量比较小，因为整个远期市场交易量有限。“境内平盘主要是即期，拆成即期和掉期平盘，很少有人会直接平远期，需求不大。”他称。

“目前市场比较平稳，我们没有看到明显的flow的转移。总体的量还不是很多。如果即期波动加大，C-forward 成交可能会增加。”一外资行交易员表示。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报18.20点，一个月期 报87点，一年期 报720点，较上周四分别下跌0.69%、上涨5.45%和下跌5.70%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.850/5.250，较上周四略升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.825，较上周四略降。

中国银行间市场周四资金面总体宽松，隔夜供需紧平衡，而七天期等较长期限资金供给较多。交易员表示，在央行PSL例行操作以及逆回购助力下，市场对未来资金面预期好转，今日虽面临例行缴准，但流动性未受影响。