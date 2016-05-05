人民币衍生品：卖需增加美元掉期曲线延续下行，标准化远期初运行待观察

全球投资：阿布扎比择机进一步投资中国，看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透北京5月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四长端延续小幅回落趋势。交易员称，掉期市场依旧平稳，近期卖盘略有增加，加上利率平价走低，资金面偏宽松，掉期长端略下行；但500-600点有支撑，上行仍有卖盘需求，料短期将维持区间波动。
他们并表示，本周推出的标准化远期（C-Forward）交易刚开始运行，各家银行的系统也正在进行适应性开发，未来各家银行报价和参与的积极性应该会提高。另外，随着人民币即期维持区间波动，期权隐含波动率 也处于相对平衡。
“这周C-Forward推出来大家也在摸索，挺好的产品，这种竞价的产品比询价的产品价格的可信度更高一点，因为是确定成交的。”一股份行交易员称，“不过目前手工报价，难度会有点大，除非用系统的方式去跟随即期价格波动，否则报价很容易会偏离市场价。”
亦有中资行交易员表示，标准化远期对小银行平盘比较方便，不过目前成交量比较小，因为整个远期市场交易量有限。“境内平盘主要是即期，拆成即期和掉期平盘，很少有人会直接平远期，需求不大。”他称。
“目前市场比较平稳，我们没有看到明显的flow的转移。总体的量还不是很多。如果即期波动加大，C-forward 成交可能会增加。”一外资行交易员表示。
北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报18.20点，一个月期 报87点，一年期 报720点，较上周四分别下跌0.69%、上涨5.45%和下跌5.70%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.850/5.250，较上周四略升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.825，较上周四略降。
中国银行间市场周四资金面总体宽松，隔夜供需紧平衡，而七天期等较长期限资金供给较多。交易员表示，在央行PSL例行操作以及逆回购助力下，市场对未来资金面预期好转，今日虽面临例行缴准，但流动性未受影响。
人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，但跌幅明显收窄，中间价续跌近200点至五周新低。交易员称，考虑稳定货币篮子指数稳定的需要，中间价继续调低，但客盘反而在市场价下调前期波动区间低点附近转为结汇，市场并认为人民币并不存在继续明显调整空间。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元
0135GMT * 美元/韩元现报1,166.5，开盘报1,162.5，美元全面回升 * 美元/人民币中间价降幅小于预期，有利于美元 * 美元/韩元可能在接近1,170心理阻力时遇阻 * 一目均衡云区上端和波林格区间在1,169附近会合 * 普遍认为，特朗普就职前美元多头减持可能基本结束 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价