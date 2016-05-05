更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬，区间思维浓后市料难续大贬

* 人民币小幅收贬，客盘略偏结汇 * 中间价续跌至五周新低，稳定货币篮子 * 市场认为人民币仍将区间波动 * 人民币对一篮子货币料整体偏弱 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收贬，中间价续跌近20 0点至五周新低。交易员称，考虑稳定货币篮子指数稳定的需要，中间价继续调低，但客盘 反而在波动区间低点附近转为结汇，或认为人民币并不存在继续大幅下调的空间。 他们并指出，近期人民币中间价波动幅度明显放大，但市场价表现平稳，升贬值预期基 本由篮子指数来消化，境内美元/人民币期权隐含波动率表现平稳，掉期曲线亦趋于平稳， 随利率平价略下。 “市场还是按照自己的逻辑在走，现在这个位置客户结汇的明显多了，购汇需求的，在 这个位置也不合适啊，区间思维。”一股份行交易员称。 亦有外资行交易员表示，美联储上半年估计也不会加息，央行对即期市场的干预已大为 减少，市场料自发维持大区间波动。 路透计算的周四CFETS人民币汇率指数和周三基本持平在96.56，人民币对美元、欧元出 现下跌，但对日元、澳元等商品货币出现上涨，抵消了前面两个币种的下跌影响。另外SDR 篮子指数跌破96关口，创出95.90的新低。 全球汇市方面，日日圆周四连续第三日走软，但仍接近近日所及的18个月高位，日本首 相安倍晋三暗示可能出手干预以削弱日圆，但投资者对此还不太相信。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5068 6.5000 -0.10% 中间价 6.5128 6.4943 -0.28% 成交额 196.25亿美元 203.94亿美元 日内波动幅度(pips) 77 日高6.4994 日低6.5071 今年以来升贬幅度 -0.20% 2005年汇改以来升贬幅度 27.20% 一年期美元/人民币掉期 +690 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5145 6.5171 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6755 6.6855 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5036；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)