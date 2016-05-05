台湾汇市：台币微收跌至近三周低位，外资汇出惟出口商抛汇收敛贬幅

* 台币兑美元微收跌至近三周低位

* 外资汇出惟出口商抛汇收敛贬幅

* 明日实质区间先看32.320-32.430

路透台北5月5日 - 台币兑美元 周四微收跌至近三周低位。交易员表示，近日外资持续偏向汇出令短线台币趋贬，惟出口商抛汇卖压涌现，打压台币续贬力道；明日台币料仍偏弱整理，观望周五稍晚美国非农就业报告出炉指引方向。

他们指出，外资至周四已连续五日卖超台股累计金额逼近500亿台币，带动外资持续汇出的疑虑升温，不过目前价位出口商抛汇意愿仍高，暂待出口商抛汇卖需大致去化，台币才有机会有效贬破32.400的整数关口。

〞今天出口商在卖(美元)，外资在买(美元)，所以就僵在这边。〞一位大型商银交易员说。

周四台币连续第二日收跌至32.377，创近三周收盘新低，前低为4月18日的32.402。

交易员并称，现在市场聚焦周五公布的美国非农就业数据，此前美国贸易和工厂订单表现已略缓解市场对美国经济成长不振的担忧，支撑近日美元上涨，而今日稍晚公布的美国一周初请失业金人数也将左右美元是否续强。

当地时间16:52，美元指数 升0.36%，报93.511，已从周二触及的逾15个月低点反弹。

台币兑美元今日主要交易区间在32.250-32.404，上日在32.295-32.355；预估明日台币区间在32.320-32.430。

多数新兴亚币周四下跌，因美元受对美国经济的乐观情绪提振全线上涨，不过在全球增长缓慢的情况下，冒险意愿依然低迷。 日本及韩国金融市场今日皆休市。

台湾股市周四再收跌0.21%至两个半月新低，为连六日收跌。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超107.35亿台币，连五个交易日卖超共计496亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.405/32.425，上日收在32.410。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.377 32.356 32.250-32.404 32.400 8.92 12.57 司 元太外汇经纪公 32.378 32.356 32.340-32.405 32.400 4.53 4.87 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.005/0.015 美元/台币六个月期 0.040/0.065 0.020/0.040 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)