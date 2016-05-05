台湾央行：美国汇率报告中台湾仅被列入观察名单，不影响TPP谈判

路透台北5月5日 - 针对美国财政部上周公布的汇率报告，台湾央行外汇局长颜辉煌周四指出，这次没有任何经济体符合汇率操纵国的标准，台湾仅被列入〞观察名单〞，美国不会跟台湾进行双边贸易谘商，亦不会影响到TPP谈判。

央行称，据美方公布报告指出，并无任何国家符合操纵汇率以阻止其国际收支有效平衡，或在国际贸易中获得不公平竞争优势的标准，仅将中国、日本、南韩、台湾及德国列入〞观察名单〞(Monitoring List)。

〞观察名单和观察期不一样。〞颜辉煌说。

他表示，在跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)的主条款中没有汇率条款，因而不会影响到TPP的谈判；但是，将来若确定加入TPP，就要符合TPP的联合宣言，包括符合汇率透明、不能采汇率竞贬等规定。

美国财政部依据〞1988年贸易暨竞争法案〞及〞2015年贸易促进及贸易执行法案〞，于上月底首次发布〞美国主要贸易对手国之外汇政策〞报告。

央行称，美方报告以下列三项标准检视贸易对手国是否采行不公平的汇率政策，包含：该国与美国双边贸易存在显着贸易顺差，达200亿美元以上 (约美国GDP的0.1%)；该国经常帐顺差相对GDP比逾3%；及该国持续进行单边干预汇市，净买入金额逾该国GDP 2%。

颜辉煌指出，这次没有任何经济体同时符合前述三项标准，台湾只被列入〞观察名单〞，且〞观察名单〞与〞观察期〞不一样，〞我们只符合其中两项，无须与美方进行双边谘商。

美国上周五对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示担忧，并将这些国家和地区列入最新观察名单，主要是因它们与美国存在庞大的贸易顺差。财政部认为，台湾存在实质性经常账盈余，还在去年“持续”进行外汇净买入，美国要求其将外汇干预限制在特殊情况下，并提高透明度。