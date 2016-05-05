香港个股：富智康料中期净利同比大减高至92%，受客户需求降低拖累

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透香港5月5日 - 台湾鸿海集团 旗下手机代工商--富智康 周四发布盈利预警，预期截至6月底止中期净利将同比大减84.4-92.2%，主要因客户转型而降低需求，导致公司的产品销售下跌。
富智康的声明称，预计上半年度净利将介乎1,000-2,000万美元，去年同期为1.286亿美元。公司估计，受客户需求下跌，上半年的产品销售额将少于24.65亿美元，比对去年同期的38.29亿美元下滑近36%。此外，其他收入也降低，包括从客户获取的服务费及制模销售。
据富智康2015年年报，来自五大客户的营业收入占公司整体的71.6%，其中最大客户的营收占比达25.6%。
苹果 早前公布第二季的iPhone销量首次下滑，且为十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。
富智康今天收低1.54%，报3.19港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元