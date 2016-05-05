香港个股：富智康料中期净利同比大减高至92%，受客户需求降低拖累

路透香港5月5日 - 台湾鸿海集团 旗下手机代工商--富智康 周四发布盈利预警，预期截至6月底止中期净利将同比大减84.4-92.2%，主要因客户转型而降低需求，导致公司的产品销售下跌。

富智康的声明称，预计上半年度净利将介乎1,000-2,000万美元，去年同期为1.286亿美元。公司估计，受客户需求下跌，上半年的产品销售额将少于24.65亿美元，比对去年同期的38.29亿美元下滑近36%。此外，其他收入也降低，包括从客户获取的服务费及制模销售。

据富智康2015年年报，来自五大客户的营业收入占公司整体的71.6%，其中最大客户的营收占比达25.6%。

苹果 早前公布第二季的iPhone销量首次下滑，且为十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。

富智康今天收低1.54%，报3.19港元。（完）

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