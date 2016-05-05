版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 17:56 BJT

路透基点：冠君产业信托113亿港元再融资吸引11家银行参与--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，冠君产业
信托的113亿港元(14.5亿美元)子弹式贷款已经吸引11家银行加入。
    
    上述贷款分为55亿港元三年期和58亿港元五年期两档。其中三年期部
分进一步分为52亿港元的定期贷款和3亿港元的循环贷款。
    
    上述三年期和五年期贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码8
3个和95个基点，承贷银行可分别获100和115个基点的综合收益。
    
    冠君产业信托为上述贷款的担保方，以其在香港的地产作抵押。
    
    详细额度分配情形如下：
    
                   单位：百万港元       
               三年期          五年期  
 银行名称                                                       
           
 汇丰           1,340           1,340           
 中国银行         770             770             
 花旗集团         770             770             
 恒生银行         770             770             
 中国工商银行     500             500             
 三井住友银行     500             500             
 星展银行         300             300             
 华侨银行         300             300             
 大华银行         250             250             
 东亚银行          --             200             
 永丰银行          --             100             
                                                                
          
 合计:           5,500           5,800        (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐