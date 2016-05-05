路透基点：冠君产业信托113亿港元再融资吸引11家银行参与--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，冠君产业 信托的113亿港元(14.5亿美元)子弹式贷款已经吸引11家银行加入。 上述贷款分为55亿港元三年期和58亿港元五年期两档。其中三年期部 分进一步分为52亿港元的定期贷款和3亿港元的循环贷款。 上述三年期和五年期贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码8 3个和95个基点，承贷银行可分别获100和115个基点的综合收益。 冠君产业信托为上述贷款的担保方，以其在香港的地产作抵押。 详细额度分配情形如下： 单位：百万港元 三年期 五年期 银行名称 汇丰 1,340 1,340 中国银行 770 770 花旗集团 770 770 恒生银行 770 770 中国工商银行 500 500 三井住友银行 500 500 星展银行 300 300 华侨银行 300 300 大华银行 250 250 东亚银行 -- 200 永丰银行 -- 100 合计: 5,500 5,800 (完) (编译 张明钧; 审校 张荻)