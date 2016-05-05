路透基点：冠君产业信托113亿港元再融资吸引11家银行参与--TRLPC

全球投资：阿布扎比择机进一步投资中国，看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，冠君产业 信托的113亿港元(14.5亿美元)子弹式贷款已经吸引11家银行加入。 上述贷款分为55亿港元三年期和58亿港元五年期两档。其中三年期部 分进一步分为52亿港元的定期贷款和3亿港元的循环贷款。 上述三年期和五年期贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码8 3个和95个基点，承贷银行可分别获100和115个基点的综合收益。 冠君产业信托为上述贷款的担保方，以其在香港的地产作抵押。 详细额度分配情形如下： 单位：百万港元 三年期 五年期 银行名称 汇丰 1,340 1,340 中国银行 770 770 花旗集团 770 770 恒生银行 770 770 中国工商银行 500 500 三井住友银行 500 500 星展银行 300 300 华侨银行 300 300 大华银行 250 250 东亚银行 -- 200 永丰银行 -- 100 合计: 5,500 5,800 (完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元
0135GMT * 美元/韩元现报1,166.5，开盘报1,162.5，美元全面回升 * 美元/人民币中间价降幅小于预期，有利于美元 * 美元/韩元可能在接近1,170心理阻力时遇阻 * 一目均衡云区上端和波林格区间在1,169附近会合 * 普遍认为，特朗普就职前美元多头减持可能基本结束 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价