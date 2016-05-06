台湾货币市场：5月6日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北5月6日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,239亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆7,275.3亿台币 05/09 5,202.30 05/10 1,904.00 05/11 4,840.50 05/12 1,631.20 05/13 5,674.00 05/16 2,859.00 05/17 5,346.50 05/18 1,479.50 05/19 1,774.50 05/20 130.00 05/23 54.00 05/24 4,404.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 *06/02 2,850.50 06/03 35.00 注*：表更新。 --公债还本付息共56.3125亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/15 104甲8期公债付息 7.125亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/12:央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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