欧洲汇市：英镑下跌，因服务业数据加重经济成长忧虑

路透伦敦5月5日 - 英镑兑美元周四连跌第三日，此前公布的关键服务业报告令人更加担心在退欧公投来临之际，经济正在下滑。

英镑本周下滑，兑美元自周二所及的四个月高点回落，此前公布的制造业及建筑业调查表现惨淡，凸显出6月23日公投给经济带来的重重风险。

一项调查显示4月英国服务业活动增速创下逾三年最低。4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)从3月的53.7降至52.3，甚至低于路透所调查分析师给出的最低预估值。

Markit表示，如果4月的经济疲势持续，英国第二季整体经济增速可能仅有0.1%，低于今年第一季的成长0.4%。

英镑兑美元 盘中跌至10日低位1.4444美元，远低于周二所及的四个月高位1.4770，欧洲汇市尾盘报1.4475美元，日内下跌0.2%。不过，英镑兑欧元 上涨0.4%，至0.7890英镑。

“我们真正需要去考虑的是，这已经是本周第三个表现令人失望的重要PMI数据，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

“尽管公投不确定性已带来一定影响，但我们还需要考虑如果英国真的退出欧盟，一段时间内的经济数据会有怎样的反应。”

多数分析师认为，若英国退欧，将损及该国经济。去年第四季英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，规模如此之大，让英国易受投资流减少的影响。

交易商还将密切关注周四伦敦市长选举中工党候选人萨迪克·汗(Sadiq Khan)能否获胜。(完)