芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌2.1%，因获利了结

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四急跌2.1%，至逾一周最低水准，因投资基金获利了结和现货大豆市场疲弱。

豆粕期货也大跌，受累于服务美国中西部铁路沿线市场的加工厂的现货基差下跌。交易商表示，豆粕供应不断增加，因加工厂提高压榨速度。

豆油期货下跌，但在本周稍早触及的一个半月低位寻获支撑。

商品基金对大豆近期的涨势锁定利润，周四稍早美国农业部公布好于预期的出口销售报告后，大豆价格一度急升。

指标CBOT-7月大豆合约 失守位于10日移动均线的支撑位后，大豆抛售加剧。该合约自4月7日来首次收在该关键技术点以下。

豆粕期货在周三低位得到支撑。

7月大豆 大跌21-3/4美分，报每蒲式耳10.12-1/4元。

5月豆粕合约 收跌8美元，报每短吨335美元。7月豆油合约 收低0.21美分，报32.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为450,642口，豆粕为97,287口，豆油为97,478口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)