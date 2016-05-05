国际油市：油价因加拿大野火降低产出而上涨，但受美元走坚和库存增加所限

* 原油上涨最多5%，之后缩减升幅

* 加拿大野火肆虐石油重镇，部份加拿大连接美国的输油管道关闭，利比亚利比亚冲突升级，令油市风险加剧

* 美元指数今日涨幅为三周来最大；库欣原油库存增加135万桶

* 关注周五出炉的美国4月非农就业报告

路透纽约5月5日 - 原油价格周四急升，此前加拿大油砂地区附近的野火肆虐，令当地主要输送往美国的原油出产下降，但油价收盘低于日内高位，因美元反弹和库欣原油库存大增。

尽管油砂生产设施主要位于野火肆虐的加拿大阿尔伯塔省石油城市麦克默里堡的北部，而野火正向南蔓延，但在下令进一步疏散民众后，多至三分之一的加拿大油砂日产能被削减，且部份主要输油管道已关闭。

嘉能可的一批原油船货在利比亚港口装船时遇到阻挠，因利比亚的敌对政治派系对峙升级，这消息也燃点油价上涨。

一些交易商表示，油市可能对以上两起事件反应过度。

“加拿大野火，可怕是可怕，(但)它的位置在实际的原油生产地点很南，对当地原油产出造成真正长期损害的可能性很低，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说，“不管怎样，利比亚在原油市场的份额是极小的。”

原油期货盘中跳涨5%，之后缩减涨幅。油价回吐部份涨幅，因美元指数 上涨0.6%，录得三周来最大单日涨幅，使美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。

部份交易商也指出，油价缩减涨幅，因市场情报公司Genscape称，截至5月3日该周，库欣原油库存增加135万桶。本周稍早美国政府公布，上周原油总库存升至5.43亿桶以上，创下纪录新高。

布兰特原油 上涨0.39美元，或0.9%，收报每桶45.01美元。

美国原油 上扬0.54美元，或1.2%，收报每桶44.32美元。

一些分析师预计，加拿大野火造成的供应影响被低估。

根据路透计算，至少日产能达64万桶原油设施被关闭。

“情况显然很严重，”在伦敦的PVM的报告写道，在加拿大每日出产的450万桶原油中，有340万桶原油是运往美国的。