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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--5月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 提高流动性公债标售

0200 - 4月服务业采购经理人指数(PMI)

0430 - 伊藤忠商事 公布财报(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 王丽鑫)

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