《日本重要政经日程》--5月6日

国际油市：美元疲软支撑油价微升，但美国产出前景抑制涨幅
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 提高流动性公债标售
0200 - 4月服务业采购经理人指数(PMI)
0430 - 伊藤忠商事 公布财报(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。