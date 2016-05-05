《美国重要政经日程》--5月6日

《全球重要经济事件一览表》--1月18日-1月25日
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布4月非农就业报告
1900 - 美联储公布3月消费者分期信贷数据(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/18 沪 百傲化学 732360 3,334 9.24 22.92 申万宏源 1/20 1/18 沪 奇精机械 732677 2,000 21.13 22.99 国信证券 1/20 1/18 深 金太阳 300606 2,230 8.36 22.97 申万宏源 1/20 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 *3.60 *22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 *9.14 *22.99 西部证券
路透上海1月18日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 海关月度正式数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI