《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月5日

国际油市：美元疲软支撑油价微升，但美国产出前景抑制涨幅
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.83 +3.01 +3.97 4121556 京东 24.85 +0.63 +2.60 13346833 新浪 51.22 +0.74 +1.47 643508 搜狐 43.03 -0.48 -1.10 326793 网易 140.48 +0.99 +0.71 938054 百度 175.22 -2.06 -1.16 3558920 台湾 台湾积体电路 23.50 +0.08 +0.34 1568621 联电 1.80 +0.00 +0.00 253548 日月光 4.65 -0.12 -2.52 341303 矽品精密 6.67 +0.05 +0.76 882410 和信超媒体 2.51 -0.01 -0.40 35948 友达 2.61 -0.01 -0.38 59360 中华电信 34.06 -0.22 -0.64 57568 台湾国际航电 41.06 -0.22 -0.53 872432 香港 中国移动 56.46 +0.11 +0.20 148437 中国联通 11.56 +0.08 +0.70 131577 中国电信 47.98 -0.15 -0.31 12196 中芯国际 3.99 -0.07 -1.72 16907 电讯盈科 6.53 -0.01 -0.17 103 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。