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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.83    +3.01    +3.97   4121556
    京东                24.85    +0.63    +2.60  13346833
    新浪              51.22    +0.74    +1.47    643508
    搜狐              43.03    -0.48    -1.10    326793
    网易             140.48    +0.99    +0.71    938054
    百度             175.22    -2.06    -1.16   3558920
    
    台湾
    台湾积体电路       23.50    +0.08    +0.34   1568621
    联电                1.80    +0.00    +0.00    253548
    日月光              4.65    -0.12    -2.52    341303
    矽品精密           6.67    +0.05    +0.76    882410
    和信超媒体         2.51    -0.01    -0.40     35948
    友达                2.61    -0.01    -0.38     59360
    中华电信           34.06    -0.22    -0.64     57568
    台湾国际航电      41.06    -0.22    -0.53    872432
    
    香港
    中国移动           56.46    +0.11    +0.20    148437
    中国联通           11.56    +0.08    +0.70    131577
    中国电信           47.98    -0.15    -0.31     12196
    中芯国际            3.99    -0.07    -1.72     16907
    电讯盈科         6.53    -0.01    -0.17       103
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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