金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览

路透5月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.5%，报809.46点。
中国股市：沪综指微幅收涨，全天窄幅震荡尾盘快速拉升翻红
中国汇市：人民币小幅收贬，区间思维浓后市料难续大贬
香港股市：连跌第四日，因全球经济成长疑虑复燃
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.68%，报51,671.040点。巴西股市下跌，是因为主要银行股如Bradesco 和Itau Unibanco Holding 跌幅均超1%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5393/98，上日收报3.5385/00。
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南非股市：小幅收高，油价反弹提振资源类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,623.48点；大盘综合指数 收盘上涨0.12%，报51,933.8点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，但仍易受南非经济前景低迷影响
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印度股市：收高，塔塔汽车 等蓝筹股反弹，过去三日的连跌之势被认为有些过度，不过经济疑虑犹存以及企业业绩好坏不一，限制了大盘涨幅。BSE指数 收盘上涨0.64%，报25,262.21点；NSE指数 收盘上涨0.38%，报7,735.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.545/66.555，上日收报66.55/66.56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.43%，报916.53点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.54%，报484.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.96%，报65.89；卢布兑欧元 升值1.71%，报75.115。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)