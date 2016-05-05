标题新闻：欧洲央行执委莫尔许为央行的政策辩护，试图淡化德国方面的担忧

美国政经：特朗普顾问警告强势美元对美国经济构成风险
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。
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路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。