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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:04 BJT

重温稿-台湾货币市场：资金续呈宽松，拆款、短票及RP利率全面持稳

* 市场资金充裕，拆款利率大致持稳
    * 大型银行续供资金，短票利率持平
    * 整体资金偏多，RP利率无变化

     记者 罗两莎
    路透台北5月5日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳。资金调度人士指出，今天市场
资金依旧相当宽松，拆款市场亦以到期续做为主，利率维持在原水准。
    
    他们指出，因两大银行持续提供资金，市场资金相当充沛，新增拆款需求不大，各银行
资调人员恢复到四处打电话推销资金的情况。
    
    〞今天都是到期续做啊，能这样就偷笑了。〞一大型商银资调人员并称，今天有打电话
询问各银行要不要多拆一点，但仅少数银行有新的零星需求，大都是到期续做。
    
    一大型银行资调人员亦称，今天有提供资金供拆借，但新增需求量不大，〞还有人打来
问我有没有要拿钱，我也没需求。〞
    
    他们表示，时值月初资金较宽松，惟五月是缴税热季，未来不确定因素较多，大家比较
谨慎，不敢太积极负数操作。    
            
 本地时间18:24                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.305%               0.200-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.300%               0.220-0.310%
    
    **短票利率持平**

    短票方面，票券商交易员指出，今天两大银行均持续提供资金，让整体市场资金明显偏
多，利率则维持在昨天水准。
    
    〞今天资金满松的，30天期利率维持在0.30%，但我有一点点想试着往下开。〞一位大
型票券公司交易员说。
    
    另一位大型票券商交易员则称，目前资金虽宽松，惟月底潜在缴税等不确定因素，资金
落点将避开在月底，做好资金落点控管。
   
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数在0.28%
；上日亦在0.30%，少数成交在0.28%及0.29%。
   
    台湾央行周四共发行2,843.5亿台币定存单，与今日存单到期金额2,932.5亿相较，定存
单发行余额减89亿台币。周五央行存单到期金额为1,239亿。
          
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.29
8%，利率区间在0.28-0.31%；前日则在0.302%，区间在0.28-0.38%；成交量为66.16亿台币
，前日是59.95亿。
    
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为449亿台币，累积超额准备736亿台币、加计
前期1%的超额准备为1,910亿台币。
    
    今日Morgan Stanley发行30年期美元计价债券，金额为3亿美元。
    
        
    **RP市场平静无波利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天市场资金相当充裕，仅投信等法人小
进小出，利率大致维持在上日水准。
    
    〞今天感觉平静无波，以到期续做居多，利率也差不多在原来水准。〞一位大型票券商
交易员说。
        
    一大型证券商交易员亦称，今天银行体系资金普遍偏多，〞两大龙头都有出来供给资金
，还满轻松的，利率照旧。〞
                                     
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，上日亦在此水准；
短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.37-0.39%。
               
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳；今日短天期公债附买回利率区间与上
日相同，在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%，上日则在0.23-0.28%。与银行
承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，上日亦同。(完)    

 (审校 曾祥进/张喜良)

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