《中国报摘》--中国证券报5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* 头版头条:
--中国证券投资基金业协会对中信信诚违规开展资金池业务，采取暂停备案六个月的纪律处分。协会强调，今后将继续对违规资金池业务进行甄别，对涉及机构从严处理，对资金池业务进行全面清理。
* 其他:
--保监会下发征求意见稿，规范保险公司筹建及股权变更行为，确保资金来源真实、合法、有效。另外，保险公司三类关联交易需逐笔报告和披露，并拟调整重大关联交易认定标准。
--保监会下发通知规范保险机构大额未上市股权和大额不动产投资的信息披露事宜。保监会相关部门负责人表示，当前保险资金运用风险总体可控。
--国家体育总局发布体育发展“十三五”(2016-2020年)规划，提出到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元人民币，相比2014的1.36万亿元增幅达121%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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