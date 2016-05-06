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市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 08:14 BJT

全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓增加0.47%，或3.90吨

路透5月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.47%至829.44吨，周三为825.54吨。

以盎司计，黄金持仓量 从26,541,843.96盎司增至26,667,316.22盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 白云)

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