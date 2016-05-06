《中国重要政经日程》--5月6日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

5月6日（周五）

*--上午10时 国务院新闻办举行举行国务院政策例行吹风会，请工业和信息化部副部长辛国斌介绍《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》的有关情况，请住房城乡建设部副部长陆克华介绍加快培育和发展住房租赁市场的有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

5月7日（周六）

*--东盟与中日韩（10＋3）高官会、东亚峰会（EAS）高官会、东盟地区论坛（ARF）高官会7日-8日在老挝琅勃拉邦举行，中国外交部副部长刘振民将率团与会。

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月20日（周五）

--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

6月12日（周日）

*--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在中国云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。