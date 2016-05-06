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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:33 BJT

《全球汇市》美元维持涨势，等待美国非农就业报告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1398  1.1404  -0.05  +4.95  1.0860
    美元/日圆            107.34  107.24  +0.09 -10.77  120.30
    欧元/日圆         122.36  122.31  +0.04  -6.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9679  0.9675  +0.04  -3.38  1.0018
    英镑/美元            1.4480  1.4481  -0.01  -1.75  1.4738
    美元/加元            1.2866  1.2852  +0.11  -7.03  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5216  6.5183  +0.05  -0.71  6.5680
    澳元/美元            0.7468  0.7464  +0.05  +2.65  0.7275
    新西兰元/美元        0.6884  0.6882  +0.03  +0.86  0.6825
    澳元/日圆         80.170  80.060  +0.14  -8.50  87.620
    新西兰元/日圆     73.910  73.820  +0.12  -9.84  81.980
    英镑/日圆         155.47  155.33  +0.09 -12.27  177.22
    澳元/新西兰元     1.0843  1.0842  +0.01  +1.68  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/王丽鑫/汪红英/陈宗琦；审校 龚芳/孙茉莉/王兴亚)

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