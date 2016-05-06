《全球汇市》美元维持涨势，等待美国非农就业报告

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1398 1.1404 -0.05 +4.95 1.0860 美元/日圆 107.34 107.24 +0.09 -10.77 120.30 欧元/日圆 122.36 122.31 +0.04 -6.22 130.47 美元/瑞郎 0.9679 0.9675 +0.04 -3.38 1.0018 英镑/美元 1.4480 1.4481 -0.01 -1.75 1.4738 美元/加元 1.2866 1.2852 +0.11 -7.03 1.3839 美元/离岸人民币 6.5216 6.5183 +0.05 -0.71 6.5680 澳元/美元 0.7468 0.7464 +0.05 +2.65 0.7275 新西兰元/美元 0.6884 0.6882 +0.03 +0.86 0.6825 澳元/日圆 80.170 80.060 +0.14 -8.50 87.620 新西兰元/日圆 73.910 73.820 +0.12 -9.84 81.980 英镑/日圆 155.47 155.33 +0.09 -12.27 177.22 澳元/新西兰元 1.0843 1.0842 +0.01 +1.68 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王丽鑫/汪红英/陈宗琦；审校 龚芳/孙茉莉/王兴亚)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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