《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月6日

*工商时报：

--云端技术日益成熟、智慧城市商机可期，由科技大老所组成的工研院院士联谊会议直接对新政府提出建言，长期应思考智慧城市百年计画，短期则可打造示范点，例如竹北高铁生活圈加上新竹光复路交大、清大、竹科沿线，可打造成〞7公里高科技走廊〞工作圈，作为智慧城市示范点，类似作法可以复制到其他城市、甚至输出海外抢商机。

--国泰人寿本周开卖首档连结国际板债券的投资型保单，发行人是法国兴业银行，以纽币计价，八年期满保本保息率136.44%，相当于年化报酬率3.18%。

*经济日报：

--准经济部长李世光昨日向工商界挂保证，今、明两年都不会有缺电问题，且维持基本电价不涨等既定政策，但对于台湾今年经济表现，他坦言经济成长率〞保1%〞有困难。

--外资抛售台股大举汇出，多家金融股外资持股比写今年新低，但兆丰金 表现最为突出，外资持股比写下29.04%，达到今年新高，今年以来增加1.27个百分点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。