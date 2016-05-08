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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--5月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
      
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值

    5月9日(一)
     --  中国金融机构直接投资流量数据              一季度        --         --
    0000 日本加班工资                               3月          --        +0.4%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                        4月          --       -11.4%
                网路招聘广告                                     --        +0.4%
    0500 日本消费者信心指数                         4月          --         41.7
    0600 德国工业订单(较前月)                       3月         +0.7%      -1.2%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月         +0.1%      +0.3%
                                (较上年同期)                    -0.6%      -0.9%
    0730 英国Halifax房屋价格(较前月)                4月         -0.4%      +2.6%
                        (较上年同期)        截至4月的三个月     +9.6%     +10.1%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                 5月          6.1        5.7
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    4月        19.15      20.43
    1400 美国就业趋势指数                            4月         --        127.5
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)               4月          --        +0.1%
                      (较上年同期)                               --        +6.2%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)            4月          --        -0.7%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    5月6日(五)
     --  中国国际经常账平衡表（初步数）            一季度  顺差481亿美元      --
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       4月    增加16      增加20.2
             民间就业岗位(万人)                            增加17.1      增加19.3
             制造业就业岗位(万人)                           增加0.4       减少0.5
             政府部门就业岗位(万人)                         减少1.1           --
             失业率                                            5.0%          5.0%
             平均时薪(较前月)                                 +0.3%         +0.3%
             每周平均工时                                      34.5          34.5
             劳动力就业参与率                                 62.8%           --
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    4月   减少0.21          持平
               失业率                                          7.1%          7.2%
               就业参与率                                     65.8%           --
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)               4月       50.6           --
                   经季节调整PMI                               53.1          52.5
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      3月  增加296.7       增加160

     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云；审校 王颖)

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