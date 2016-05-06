《中国报摘》--其他报纸重要消息5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
**证券时报**
--中国信托业协会数据显示，截至2015年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为16.3万亿元人民币，同比增长16.6%。保监会官员透露，保险业投资占信托业总规模的3%。据此计算，保险投资信托产品规模在4,890亿元左右。
--保利地产 2015年实现净利润123亿元。公司总经理朱铭新称，2016年业绩两位数增长可期。
**第一财经日报**
--深圳规划和国土资源委员会称，该市将率先探索商品房预售制度改革，开展商品房现售试点。
**21世纪经济报道**
--据悉，4月末中国证监会召集券商座谈，了解开展债券承销的风控情况；强调债市风险，加强风控要求。
--为化解近2,000亿元债务危机，天津国资委于4月底正式将渤海钢铁集团拆分，天津钢管、天津天铁、天津冶金和天津钢铁四家子公司改由天津国资委直接管理。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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