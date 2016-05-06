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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月6日

**证券时报**

--中国信托业协会数据显示，截至2015年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为16.3万亿元人民币，同比增长16.6%。保监会官员透露，保险业投资占信托业总规模的3%。据此计算，保险投资信托产品规模在4,890亿元左右。

--保利地产 2015年实现净利润123亿元。公司总经理朱铭新称，2016年业绩两位数增长可期。

**第一财经日报**

--深圳规划和国土资源委员会称，该市将率先探索商品房预售制度改革，开展商品房现售试点。

**21世纪经济报道**

--据悉，4月末中国证监会召集券商座谈，了解开展债券承销的风控情况；强调债市风险，加强风控要求。

--为化解近2,000亿元债务危机，天津国资委于4月底正式将渤海钢铁集团拆分，天津钢管、天津天铁、天津冶金和天津钢铁四家子公司改由天津国资委直接管理。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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