《香港报摘》--经济日报5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
**头版头条**
--会德丰 旗下会德丰地产于将军澳新楼盘SAVANNAH以低市价约一成的价格推出发售，首批161伙单位折实尺价1-1.3万港元。
**其他**
--本港楼市未有明显起色，近期新盘开始以低市价推盘，券商高盛遂下调今年楼市预测，由跌5%调低至跌10%，明年及后年各跌5%，并将地产行业评级由“吸引”下调至“中性”。
--券商大和资本认为，由于电能实业 正竞购澳洲新南威尔斯州电网公司Ausgrid，估计公司可能将派特别股息决定押后约两个月。
--受惠新造业务增长、利率变动带动市场相关收益，宏利金融 第一季盈利急增44.5%至10.45亿加元，核心盈利升13.55%至9.05亿加元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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