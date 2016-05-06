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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报5月6日

**头版头条**

--会德丰 旗下会德丰地产于将军澳新楼盘SAVANNAH以低市价约一成的价格推出发售，首批161伙单位折实尺价1-1.3万港元。

**其他**

--本港楼市未有明显起色，近期新盘开始以低市价推盘，券商高盛遂下调今年楼市预测，由跌5%调低至跌10%，明年及后年各跌5%，并将地产行业评级由“吸引”下调至“中性”。

--券商大和资本认为，由于电能实业 正竞购澳洲新南威尔斯州电网公司Ausgrid，估计公司可能将派特别股息决定押后约两个月。

--受惠新造业务增长、利率变动带动市场相关收益，宏利金融 第一季盈利急增44.5%至10.45亿加元，核心盈利升13.55%至9.05亿加元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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