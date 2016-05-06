《香港报摘》--信报5月6日

**头版头条**

--新地 旗下海天晋销售仍未落幕，但会德丰地产已急不及待以低价推出同区新盘SAVANNAH，售价较一个月前开卖的海天晋首批单位低约5.6%，并重返会德丰地产2014年底推售的THE PARKSIDE价格水平。

**其他**

--阿里巴巴 主席马云成立的香港创业者基金首批获少数股权投资的初创企业名单包括名牌晚装租借网站YEECHOO、网店设计平台Shopline及货车电召程式GoGoVan。

--电讯盈科 主席李泽楷称，旗下免费电视台ViuTV额外投资额较小，因此公司派息仍然有望如过去数年一样年年增加。

--富智康 发盈警，由于若干主要客户转型而降低需求，预计截至今年6月底止半年的综合溢利净额或会急跌84.4%至92.2%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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