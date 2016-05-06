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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:36 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月6日

5月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.
(1美元=7.7606港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高9.45点，或0.05%，报17,660.71点。因非必需消
费品类股下跌，投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。 
       
 公司名称              ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                 价                          股
                                 （美元   （%）              (港元)
                                 ）                          
 中海油                          117.380  1.10     28947     9.109
 中国铝业                        7.990    -0.75    11302     2.480
 中国移动                        56.460   0.20     148437    87.633
 中国人寿                        10.980   -0.81    321470    17.042
 中石油                          71.240   0.86     40034     5.529
 中石化                          66.840   -0.37    59461     5.187
 汇丰控股                        31.700   -0.50    2842202   49.202
 中电信                          47.980   -0.31    12196     3.724
 中国联通                        11.560   0.70     131577    8.971
 兖州煤业                        5.520    0.00     1284      4.284
 华能国际                        28.150   0.82     19949     5.462
 南方航空                        31.990   0.09     3906      4.965
 东方航空                        28.430   0.28     4849      4.413
 中芯国际                        3.990    -1.72    16907     0.619
 
    （完）

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