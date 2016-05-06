《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月6日

5月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较. (1美元=7.7606港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高9.45点，或0.05%，报17,660.71点。因非必需消 费品类股下跌，投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 117.380 1.10 28947 9.109 中国铝业 7.990 -0.75 11302 2.480 中国移动 56.460 0.20 148437 87.633 中国人寿 10.980 -0.81 321470 17.042 中石油 71.240 0.86 40034 5.529 中石化 66.840 -0.37 59461 5.187 汇丰控股 31.700 -0.50 2842202 49.202 中电信 47.980 -0.31 12196 3.724 中国联通 11.560 0.70 131577 8.971 兖州煤业 5.520 0.00 1284 4.284 华能国际 28.150 0.82 19949 5.462 南方航空 31.990 0.09 3906 4.965 东方航空 28.430 0.28 4849 4.413 中芯国际 3.990 -1.72 16907 0.619 （完）