金属期市：伦铜恐创15个月来最大单周跌幅，因钢铁和铁矿石价格重挫

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
英国将于6月进行的脱欧公投，正在成为下一个全球性事件，将影响美联储何时再次升息的决定。
上周美国初请失业金人数增幅大于预期，且为一年多来最大增幅，但潜在趋势仍表明就业市场不断改善。
欧洲央行(ECB)周四公布例行经济月报，称欧元区经济预计将持续复苏，受家庭消费和投资反弹支撑，但风险仍偏向下行。
根据皮尔巴拉港务管理局(Pilbara Ports Authority)的数据，4月通过澳洲黑德兰港(Port Hedland)出口到中国的铁矿石较3月小幅下降。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 白云/张涛)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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