金石期货：中国期指多空继续减持，市场短期难有效突破

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自5月6日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日微涨5.1点，报3214.56点。三大股指期货小幅低开后盘中振荡，午后走高，IF和IC主力合约接连翻红。沪深300期指主力合约IF1605较周三上涨5.2点或0.16%，报3192.6点。
四份合约持仓量合计为46533手，比前一交易日减少20手，成交量减少1247手至13678手。主力合约IF1605持仓量减少311手至3.11万手，成交12058手。沪指再度逼近3000点关口。但受上方均线压制以及市场谨慎情绪影响，投资者参与热情较低，成交量继续减少，短期市场想要实现有效突破仍存在难度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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