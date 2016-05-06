金石期货：中国期指多空继续减持，市场短期难有效突破

以下内容节选自5月6日的《期货日报》：

周四，沪深300指数收盘较前一交易日微涨5.1点，报3214.56点。三大股指期货小幅低开后盘中振荡，午后走高，IF和IC主力合约接连翻红。沪深300期指主力合约IF1605较周三上涨5.2点或0.16%，报3192.6点。

四份合约持仓量合计为46533手，比前一交易日减少20手，成交量减少1247手至13678手。主力合约IF1605持仓量减少311手至3.11万手，成交12058手。沪指再度逼近3000点关口。但受上方均线压制以及市场谨慎情绪影响，投资者参与热情较低，成交量继续减少，短期市场想要实现有效突破仍存在难度。(完)

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