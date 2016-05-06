国泰君安期货：缉私有利于市场逻辑切换，郑糖上攻动能较为充沛

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自5月6日的《期货日报》：
在产需缺口既定的情况下，走私成为能够改变供需平衡表的最大的边际因素。随着缉私工作的深入，我们认为市场逻辑再次转换至主逻辑之上，糖价仍有上涨空间。
整体而言，我们认为支持糖价上涨的主要逻辑仍保持完好，走私是市场的次要逻辑，走私糖出清的标志是现货价量齐升。走私糖出清以后，市场价格将再次反映边际成本较高的糖源的价格，我们认为2015/2016榨季期货价格的区间会达到5,800—6,000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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