国泰君安期货：缉私有利于市场逻辑切换，郑糖上攻动能较为充沛

以下内容节选自5月6日的《期货日报》：

在产需缺口既定的情况下，走私成为能够改变供需平衡表的最大的边际因素。随着缉私工作的深入，我们认为市场逻辑再次转换至主逻辑之上，糖价仍有上涨空间。

整体而言，我们认为支持糖价上涨的主要逻辑仍保持完好，走私是市场的次要逻辑，走私糖出清的标志是现货价量齐升。走私糖出清以后，市场价格将再次反映边际成本较高的糖源的价格，我们认为2015/2016榨季期货价格的区间会达到5,800—6,000元/吨。(完)

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