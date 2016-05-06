招金期货：黄金市场存在较大抛压

5月4至5日，受当周美联储官员略偏鹰派的言论打压，金价总体呈现震荡下行的走势。隔日因美国ADP就业数据大幅差于预期，金价行情有所反复。但此后公布的美国工厂订单、贸易账等数据利好美元，金价再次被打压至1,280美元/盎司附近。

中国黄金协会周四公布的数据显示，2016年一季度，全国黄金消费量318.28吨，同比下降3.91%。其中，中国一季度黄金首饰用金同比下降14.44%，金条用金和金币用金同比分别增长22.44%和130.30%。自3月初以来，为了抗议印度政府在新财年预算中对金饰征收1%消费税的规定，印度金饰商罢工为该国黄金需求带来了很大影响。4月印度黄金进口量大跌67.33%至19.6吨。虽然春季婚礼、节日季能够使得实物需求带来些许复苏，但金价上涨速率过快，也令部分需求出现观望态度。二季度中下旬通常是金市淡季，短时供需面并不支持金价如前期般快速上涨。(完)