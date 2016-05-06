光大期货：供给端逐步放量，沪钢中长期仍将承压

以下内容节选自5月6日的《期货日报》：

“五一”小长假后，随着钢厂复产进入尾声，供给端逐步放量，需求端面临从旺季到淡季的切换。尽管钢厂继续上调出厂价格，但终端用户对价格接受程度下降，价格传导受阻，商家抛售套现意愿增强，钢价快速回落，沪钢也跌回前期突破的平台区间。

中长期来看，随着供需关系的逆转，沪钢仍将继续承压。但短期考虑到严重贴水，继续杀跌的动能或已不足，等待整固反弹后继续抛空。(完)

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