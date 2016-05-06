光大期货：供给端逐步放量，沪钢中长期仍将承压

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自5月6日的《期货日报》：
“五一”小长假后，随着钢厂复产进入尾声，供给端逐步放量，需求端面临从旺季到淡季的切换。尽管钢厂继续上调出厂价格，但终端用户对价格接受程度下降，价格传导受阻，商家抛售套现意愿增强，钢价快速回落，沪钢也跌回前期突破的平台区间。
中长期来看，随着供需关系的逆转，沪钢仍将继续承压。但短期考虑到严重贴水，继续杀跌的动能或已不足，等待整固反弹后继续抛空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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