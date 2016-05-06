广州期货：主产国割胶期将至利空沪胶

由于受厄尔尼诺天气影响，东南亚天胶主产区偏干燥，割胶期较往年普遍推迟半个月左右，泰国目前仍未开割。其中，泰国受乾旱影响严重，据泰国橡胶合作社联合会副主席称，今年1—4月份泰国天然橡胶产量同比料下降50%。同时，天胶产量排名第三的越南，也因降雨稀少而出现饮水短缺的情况，天胶产量也面临较大的回落。国内产区虽已进入割胶期，但云南产区产出量较小，海南产区部分厂商提前试割。总体而言，天胶供给端仍处于偏紧状态。(完)