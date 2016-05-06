广州期货：主产国割胶期将至利空沪胶

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自5月6日的《期货日报》：
RU1609合约4月价格走势与3月大致类似，4月上旬基本呈横盘整理，中旬逐步上移，下旬震荡整理。进入5月，随着主产国割胶期到来，沪胶价格将逐渐走弱。
由于受厄尔尼诺天气影响，东南亚天胶主产区偏干燥，割胶期较往年普遍推迟半个月左右，泰国目前仍未开割。其中，泰国受乾旱影响严重，据泰国橡胶合作社联合会副主席称，今年1—4月份泰国天然橡胶产量同比料下降50%。同时，天胶产量排名第三的越南，也因降雨稀少而出现饮水短缺的情况，天胶产量也面临较大的回落。国内产区虽已进入割胶期，但云南产区产出量较小，海南产区部分厂商提前试割。总体而言，天胶供给端仍处于偏紧状态。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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