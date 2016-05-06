宝城期货：郑州动力煤期货技术面有见顶态势，后期以宽幅震荡为主

一方面，煤矿安全检查、停产整顿等措施仍将继续实施，动力煤市场供给层面将继续利多煤价。另一方面，煤炭消费淡季到来，尤其今年是丰水年，已经低于去年同期的火电耗煤量可能会进一步下滑。在此背景下，动力煤价格上下两难，后市1609合约可能在380—400元/吨之间宽幅震荡。(完)