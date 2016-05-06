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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 08:57 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货技术面有见顶态势，后期以宽幅震荡为主

以下内容节选自5月6日的《期货日报》：

当前动力煤期货主力1609合约弱势回调，MACD指标形成高位死叉，技术面上有见顶态势。不过，从基本面来看，动力煤期货后市下跌空间不大，见顶回落之后可能以宽幅震荡为主。

　　一方面，煤矿安全检查、停产整顿等措施仍将继续实施，动力煤市场供给层面将继续利多煤价。另一方面，煤炭消费淡季到来，尤其今年是丰水年，已经低于去年同期的火电耗煤量可能会进一步下滑。在此背景下，动力煤价格上下两难，后市1609合约可能在380—400元/吨之间宽幅震荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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