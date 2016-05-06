宝城期货：郑州动力煤期货技术面有见顶态势，后期以宽幅震荡为主

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下内容节选自5月6日的《期货日报》：
当前动力煤期货主力1609合约弱势回调，MACD指标形成高位死叉，技术面上有见顶态势。不过，从基本面来看，动力煤期货后市下跌空间不大，见顶回落之后可能以宽幅震荡为主。
一方面，煤矿安全检查、停产整顿等措施仍将继续实施，动力煤市场供给层面将继续利多煤价。另一方面，煤炭消费淡季到来，尤其今年是丰水年，已经低于去年同期的火电耗煤量可能会进一步下滑。在此背景下，动力煤价格上下两难，后市1609合约可能在380—400元/吨之间宽幅震荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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