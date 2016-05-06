《中国已公布新股发行上市日程表》--5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/6 沪 四方冷链 732339 5,170 10.19 18.99 广发证券 5/10 5/16 深 帝王洁具 002798 2,160 -- -- 华西证券 5/18 5/17 深 中亚股份 300512 3,375 -- -- 瑞银证券 5/19 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 5/6 沪 汇嘉时代 6,000 8.81 22.98 银河证券 5/6 深 金冠电气 2,180 12.30 22.99 兴业证券 -- 深 世嘉科技 2,000 12.95 22.33 华林证券 -- 深 第一创业 21,900 10.64 22.99 招商证券 一创摩根 -- 沪 威龙股份 5,020 4.61 22.45 一创摩根 -- 沪 百利科技 5,600 6.03 22.96 华融证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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