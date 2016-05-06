全球金市：金价挣扎，因美国就业数据公布之前美元走强

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
金价本周至今下跌1.3%，料创六周来最大单周跌幅，但走势也可能发生改变，这取决于今日稍晚出炉的美国就业数据。
美元兑一篮子主要货币周四升至一周高位，因在周五美国公布就业数据前，交易商对美元空头获利了结。美元指数本周一度跌至15个月低点。
投资者关注美国经济数据，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策前景。若非农就业数据强劲，则可能促使美联储更快升息。
路透调查的分析师预估，美国4月非农就业岗位料增长20.2万个，3月为增长21.5万个；失业率料持稳于5.0%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持金量周四增加0.47%至829.44吨，达到逾两年来最高。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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