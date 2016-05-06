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货币新闻 | 2016年 5月 6日 星期五 09:16 BJT

芝加哥期市：玉米期货微涨，但可能创九个月最大单周跌幅

以下是0039GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     两日      30日      RSI
                                                 移动均值  移动均值
    CBOT小麦           463.00    -0.25  -0.05%    -1.65%     478.08   33
    CBOT玉米           374.50     0.75  +0.20%    -1.38%     375.98   38
    CBOT大豆          1009.50    -2.75  -0.27%    -1.99%     971.16   50
    CBOT稻米           $11.30   -$0.07  -0.66%    -1.27%     $10.61   69
    美国原油           $44.23   -$0.09  -0.20%    +1.03%     $41.29   57
    汇率
    欧元/美元          $1.140  -$0.009  -0.76%    -0.84%
    美元/澳元           0.747    0.002  +0.23%    -0.13%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛/许娜)

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