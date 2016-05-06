芝加哥期市：玉米期货微涨，但可能创九个月最大单周跌幅

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下是0039GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 移动均值 移动均值 CBOT小麦 463.00 -0.25 -0.05% -1.65% 478.08 33 CBOT玉米 374.50 0.75 +0.20% -1.38% 375.98 38 CBOT大豆 1009.50 -2.75 -0.27% -1.99% 971.16 50 CBOT稻米 $11.30 -$0.07 -0.66% -1.27% $10.61 69 美国原油 $44.23 -$0.09 -0.20% +1.03% $41.29 57 汇率 欧元/美元 $1.140 -$0.009 -0.76% -0.84% 美元/澳元 0.747 0.002 +0.23% -0.13% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛/许娜)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。