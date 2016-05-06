《香港报摘》--其他报纸重要消息5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
**明报**
--美高梅中国 受到中场及贵宾赌枱赢率偏低负面影响，今年首季经调整除息税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)按年减少23%，只有9.95亿元港元。
--《华尔街日报》引述消息人士指，中国首富王健林计划将万达商业 的私有化要约价，在原本不低于H股每股48港元的基础上增加约一成，相当于约53港元。
**星岛日报**
--中电控股 总裁蓝凌志在股东会后表示，获中海油 南中国海文昌气田天然气供应由2018年起为期五年，中电尚须由其他来源购入天然气，不过短期而言燃料价格持续低企，明年电费调整机会不大。
--金管局与安排行拟于本月19日举行记者会，公布新一批通胀挂钩债券（iBond）发售详情，五月下旬可供市民认购。
**苹果日报**
--香港经济及零售市道转差，华侨永亨信用财务总经理吴帼欣指，今年贷款需求减弱，估计整体市场无抵押贷款增长或录三年来首次倒退。
--早前曾传出渣打集团 就物色新主席与英伦银行前副行长Paul Tucker接触，但渣打主席庄贝思前晚在伦敦举行的渣打股东会上表示，该行仍在物色人选，但未有结果。
**东方日报**
--阜丰 拟分拆上市的神华维康，于创业板的上市申请被发回，而其保荐人是摩根大通证券。
--金融发展局内地机遇小组成员汪涛称，香港政府应争取中国央行在港发行三个月短期票据，为SDR计价提供离岸市场的短期基准利率。
**文汇报**
--据深圳市金融办给市人大代表的建议答覆显示，深圳市将探索建立P2P网贷平台黑名单制度。进入黑名单的平台，法人代表及主要股东终身不得进入金融以及互联网金融行业。
--新地 以高于市场预期的3.501亿港元投得新界葵涌商贸土地，公司新地副董事总经理雷霆表示，项目落成后将作长线收租之用，预算总投资额约7亿港元。
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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