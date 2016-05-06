港报社评：打击虚假贸易，香港责无旁贷--文汇报5月6日

消息指，本港从海关、航运及金融等多方面打击虚假贸易，以防止内地非法资金流入本港。当前内地经济仍承受下行压力，国际唱空中国的声音不绝于耳。尽管中国经济情况已经开始有所好转，但虚假贸易给国家财政造成巨大损失，扰乱正常贸易秩序，更对国家宏观经济、金融市场稳定埋下隐患，也会波及香港。香港是内地一些人利用虚假贸易「走资」的集中地，加强打击虚假贸易责无旁贷。香港配合内地维护金融市场稳定，同时正是加强自我保障。

受国内外不利因素影响，内地经济正处于调结构、转型发展的阵痛阶段。去年股市大跌和人民币意外贬值之后，资金为寻求出路，急欲转移到海外保值或投资。而一直对中国虎视眈眈的国际金融大鳄大肆散播「中国经济崩溃论」，个别国际评级机构亦调低中国的主权评级，在国际上制造风声鹤唳，企图动摇市场对中国经济的信心，进一步引发资金外逃，加剧内地金融不稳定。

由于内地实施外汇管制，资本项账目仍未开放，资金要绕过管制离境，须透过特殊途径或钻空子，利用虚假贸易就是方法之一。香港是最接近内地的国际金融、贸易中心，至今仍是内地与世界进行金融、经贸往来最重要的桥梁。香港回归以来，两地经贸融合日益密切，内地对香港越来越开放，不少资金往来的限制正在放松、取消，使得香港成为内地虚假贸易「走资」最便利、最常用的地方。

内地海关总署统计，去年12月内地对香港出口金额为460亿美元，但香港对应数据仅为237亿美元，两者相差约223亿美元，为历史所罕见。内地对香港进口贸易也呈现不寻常的高增长，尽管内地整体进口贸易持续下跌，但2015年12月、今年1月和2月内地对香港进口贸易分别增长71%、120%和89%，惹来虚假贸易疑云；另外今年首两月内地对外投资的最大特点，也是聚焦于香港，其间对香港投资高达158.2亿美元，接近去年同期的两倍，占全国对外投资比重达52.9%。内地对港进出口、投资的反常数据，更令人怀疑，内地的个人或企业通过不法手段推高贸易额、投资额，将资金转移到香港。

通过虚假贸易「走资」已引起内地监管部门的关注，国家外汇管理局、海关总署、商务部等相关部门，正密切注视跨境资金流动的异动。但是不少虚假贸易都披着「合法外衣」，因为通过虚假贸易方式套利，大都是拥有合法经营权的外贸企业，这些外贸企业一听到风声，就立刻停止涉及套利活动，内地监管部门针对虚假贸易的调查和监管并不容易，亟需香港监管部门的协助。

大量资金通过虚假贸易流入香港，难免催生资产价格泡沫，增添股市楼市大幅波动的风险。同时，过去香港屡遇金融危机，能够逢凶化吉，得益于内地强大的后盾，香港也有义务协助内地稳定金融贸易市场。本港从海关、航运及金融等多方面打击虚假贸易，加大对银行贸易融资的审查力度，堵塞内地资金通过不法渠道流入的漏洞，消除内地发生金融动荡不安的风险，增强应对经济下行的调控力，其实也是在巩固保持香港繁荣稳定的防波堤。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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