港报社评：增对私大资助，为社会添人才--星岛日报5月6日

每年约有一万个文凭试成绩达到大学收生基准要求的考生，被摒诸资助大学门外，要去修读学费高昂的私立大学和自资专上学院课程。学费贵是因为成本高又没有政府补贴，当局宜设法增加扩充私大学额的诱因，应付社会的庞大需求。

去年文凭试五科取得三三二二二成绩（特定考取分数的入学条件）的考生，达二万五千名，但是只有一万六千人得以进入资助大学攻读，换言之，有三成半合资格考生不得其门而入，有些人转而去海外升学，有人选择私立大学等自资院校的学位课程，其余则读副学士课程或者准备重考，无论何种升学途径，都涉及高昂学费，成为不少学生和家长的沉重负担。

政府有提供自资院校奖学金，学生亦可以申请政府助学贷款，毕业后十年内分四十期连息摊还，但是由于学费高昂，贷款额高，学生毕业初期要承受相当大的还债压力。自资院校因为要自负盈亏，学费不断提高，即使如此，也有院校连年亏蚀。

自资院校无论在资源和收生方面，都比资助院校吃亏。顶尖学生大都被资助大学吸引了去，原因是学费低廉，校誉和设施优良，成绩有目共睹，一些投资大又出路好的学系，例如医学院，自资院校根本没有能力开办，竞争力强弱悬殊。这与美国顶尖大学几乎全是私立，全球学生趋之若鹜，形成强烈对比。

政府为了发展知识型经济和升学途径多元化，鼓励自资院校推出副学位和学位课程，更为有意办学位课程的一些院校提供起动贷款，以及拨地资助，只收取象征式地价。由于一些发展较为成熟的自资专上教育院校有意发展为私立大学，行政会议今年还通过了有关成为私大的路线图，让这些院校得以参考明确的准则去部署升格。

不过，政府只在自资院校起动期提供财政协助，院校日常运作要自负盈亏，有的院校因为副学位课程受欢迎而进帐丰厚，有些则艰苦经营甚至亏蚀，有的则挖空心思来谋取市场生存空间，当中开办学位课程者，尤其如此。

政府由上学年开始，一连三年试行对部分自资学位课程提供资助，以类似「买位」的形式，资助六所院校特定的课程，涉及护理、创意工业、物流等传统资助院校不足以应付社会人手需求的学科。学生喜获更多资助课程选读，自资院校亦得到更多资源以改善教学质素。

这种安排，同时反映自资院校能够在两方面弥补资助大学的不足，一来有助应付学生对接受高等教育的渴求，二来其课程弹性比资助院校为大，可以更加灵活回应社会发展的人才需求。

要让自资院校更有效发挥这两大功能，当局需要检讨现时要其完全自负盈亏的政策，研究一定数额的资助，来提升私大教学质素，缩窄与资助大学的差距，同时让更多港生能够以「相宜」的学费就地升读大学，为社会积累丰厚的人才库。

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